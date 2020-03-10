خبير تكنولوجي يوضح طريقة نصب شركات التوظيف على المواطنين؟

حذر الخبير التكنولوجي، محمود فرج، من النصب الإلكتروني على المواطنين باسم التوظيف، لافتًا إلى أن أي شركات تطلب أموال مقابل التوظيف فهذا نوعًا من أنواع النصب.





وأضاف "فرج" خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر فضائية " الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، الاثنين: "شركات التوظيف التي تطلب أموال مقابل الاستمارة هذا نوع من أنواع النصب علي المواطنين، لأنها هنا تقع في الازدواجية في التعامل، لأنها أخذت أموال من الشركة الأم نظير توفير موظفين".





وتابع: "الشركة هنا جمعت أموال بشكل غير طبيعي، وجمع بيانات يعاقب عليه القانون، وفي هذه الحالة يجب على الشخص أن ينتبه أنه يوقع على إقرار باستخدام بياناته من عدمه، لأن من الممكن استخدامها في الدعاية والإعلان أو تعيد بيعها مرة أخري".





واستكمل: "أي شركة تجمع بيانات يجب أن تكون عليها رقابة كبيرة من الدولة، وأي حد يبدأ يعلن على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون عليه رقابة كبيرة، والتأكد من أن هذا الإعلان من جهة رسمية من عدمه".