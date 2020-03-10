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مباريات نارية لأندية بنى سويف والفيوم بالجولة 24 بالقسم الثالث

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:30 ص
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تقام  غدا الاربعاء منافسات مباريات الجولة 24 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر وذلك عقب قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباريات الجولة لمدة 24 ساعة لتقام الاربعاء بدلا من الثلاثاء ، وتشهد جميع مباريات المجموعة مواجهات نارية لفرق القمة والقاع .

سمسطا متصدر المجموعة بقيادة مديره الفنى على حسن يحل ضيفا ثقيلا على مركز شباب اطسا بملعبه بالمدينة الرياضية بالفيوم ، ويخوض أبناء سمسطا المباراة بدوافع تحقيق الانتصار لضمان الصدارة وعدم التفريط بقمة المجموعة فيما يخوض ابناء اطسا المباراة بدافع التواجد بالمنطقة الآمنة بجدول الترتيب .

فيما يستضيف ناصر بنى سويف نظيره ابو كساة بمباراة تمثل أهمية كبري للفريقان اللذان يسعيان لتحسين نتائجهم بالفترة الماضية ، ويعانى ناصر بنى سويف من ازمات عديدة تتمثل فى رحيل صالح مصطفى عن تدريب الفريق وتأكيدات مشاركة الناشئين بالمباراة القادمة .

وبمباراة نارية يحل طامية ضيفا على عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب الطامح لتحقيق الانتصار للإستمرار فى المنافسة على الصعود ، فيما يسعى أبناء طامية للتواجد بمنطقة الكبار بجدول المجموعة .

فيما يستضيف مركز شباب ابشواى نظيره راس غارب بمباراة مهمة خاصة لأبناء ابشواى للابتعاد عن منطقة الخطر .

ويحل الواسطى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى ضيفا ثقيلا على مركز شباب سنورس بمباراة هامة الفريقان حيث يسعى لاعبي الواسطى لمصالحة الجماهير والاحتفاظ بآمال المنافسة فيما يسعى سنورس لتحقيق الانتصار للابتعاد عن منطقة القاع .

ويستضيف مطرطارس نظيره مركز شباب الفيوم .

فيما لم يلعب مركز شباب ببا مباريات بتلك الجولة.

ترتيب المجموعة الرابعة. 

1 - سمسطا 42 نقطة.

2 - عاملين غارب 40 نقطة. 

3 - مطرطارس 38 نقطة. 

4 - الواسطى 36 نقطة. 

5 - طامية 33 نقطة.

6 - راس غارب 33 نقطة.

7 - ساحة الفيوم 27 نقطة. 

8 - ابشواى 25 نقطة. 

9 - ابو كساة 24 نقطة. 

10 - اطسا 23 نقطة. 

11 - سنورس 19 نقطة. 

12 - ناصر بنى سويف 17 نقطة.

13 - ببا الرياضى 12 نقطة.
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