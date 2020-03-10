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وزير الري يطمئن المصريين بشأن سد النهضة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:03 ص
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محمد عبدالعاطي وزير الري
محمد عبدالعاطي وزير الري
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن هناك قلقًا مرضيًا، وقلقًا صحيًا بشأن ملف سد النهضة، معقبا: "الناس المفروض متقلقش القلق المرضي.. الموضوع هيتحل إن شاء الله"، مشيرًا إلى أنه ليس متفائلا ولكن واقعيا.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع سير المفاوضات بدقة، مضيفا أن الرئيس هو أكثر شخص يريد أن يكون هناك اتفاقًا، وأن تحدث تنمية في إثيوبيا، و لديه رؤية وانفتاح يفوق الخيال.

وأضاف وزير الري والموارد المائية: "كل عقدة وليها حل"، موجها رسالة إلى المصريين: "مصر دولة كبيرة، وقادرة على تحويل المشاكل إلى فرص".
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