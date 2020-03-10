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رئيس نادى بنى سويف: أغلقنا صفحة الإعلاميين وندعم للجهاز الفنى لنهاية الموسم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:27 ص
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى عن استمرار دعم الفريق الكروى الأول وجهازه الفنى للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز، وغلق صفحة مباراة الإعلاميين.

وكان بنى سويف قد تعادل إيجايبيا 1/1 أمام مضيفه الإعلاميين بالجولة السابعة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وقال المحاسب على محمد سليم ، رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف ل " الفجر الرياضى " : ما يخص الجهاز الفنى بقيادة حسن موسي فهناك استقرار تام بالجهاز الفنى لنهاية الموسم ودعم لا محدود للمنظومة الكروية بالكامل وسيتم عقد اجتماع بعد عودة الفريق للتدريبات مع الجهاز الفنى واللاعبين لمطالبتهم بغلق الصفحة والنظر بجدية لمباراة ديروط القادمة.

وأضاف : سنتعامل مع كل مباراة بشكل خاص وسيتم رصد مكافآت جيدة بجانب المكافآت الممنوحة اللاعبين بكل مباراة .

واختتم بقوله: نقل مباراة الفيوم وبنى سويف لملعب المدينة الرياضية بدمو بالفيوم بدلا من ملعب الاسيوطى هو أمر مرفوض وغير مقبول خاصة فى ظل قيام الفيوم بتحديد ملاعبه قبل بداية الموسم والامر ضد مبدأ تكافؤ الفرص.

ويحتل بنى سويف المركز الاول برصيد 35 نقطة ويبدأ الاستعداد لمواجهة ديروط الرياضى بالمباراة القادمة والذى
يحتل المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة.

ترتيب المجموعة الأولى " الصعيد " بالقسم الثانى

1 - بنى سويف 35.
2 - البنك الأهلى 35.
3 - الالمونيوم 32.
4 - شبان قنا 31 .
5 - بترول اسيوط 24. 
6 - تليفونات بنى سويف 23. 
7 - سوهاج 22.
8 - المنيا 19. 
9 - الاعلاميين 19. 
10 - الفيوم 18. 
11 - ديروط 11. 
12 - طهطا 10.
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مباراة الاعلاميين

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