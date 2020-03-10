خاص - "الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنيتين جديدتين لمدحت صالح في ألبومه المرتقب





أنه لم يتم الاستقرار على اختيار موزع الأغنية الثانية حتى الأن.



يذكر أن أخر أعمال "صالح" أغنية جديدة "تعرفي تسكتي"، من كلمات "بهاء الدين محمد" وألحان "مصطفي جاد"، وهي من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب".









يعكف الفنان مدحت صالح، على التحضير لأعمال غنائية جديدة يتعاون خلالهما مع الشاعر عمرو المصري.وكشف المصري، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن سعادته بالتعاون مع مدحت صالح، لافتًا إلى أنه سيشاركه في أغنيتين أحدهما من كلماته تحمل طابع "المقسوم"، وهي من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق.وأضاف أن الأغنية الثانية سوف تحمل الطابع الرومانسي وهي من كلماته أيضا، وألحان نديم جمال، لافتًا إلى