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وزير الري عن ملء سد النهضة في يوليو: "تحت السيطرة"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه حال قيام أثيوبيا بملء سد النهضة في شهر يوليو المقبل، فإن التأثير على مصر سيكون تحت السيطرة، خاصة أن مصر اتخذت احتياطاتها.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن وزارة الري تعمل على إدارة ملف المياه على مدار الـ365 يوم بالسنة، كاشفا أنهم يستخرجون 14 مليون طن قمامة من المصارف.

وأضاف وزير الري والموارد المائية، أن هناك جهودًا كبيرة تبذل، ولا يشعر بها المواطنون، منوها بأن هناك خطة قومية للمياه حتى 2037.
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الكلمات المفتاحية

وزير الري مصر سد النهضه

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