هاني رمزي لـ"الفجر الفني": أرقص على المهرجانات.. وأنا ضد منع هذا النوع من الفن









وأشار إلى أنه التقى هاني شاكر من يومين وسأله عن سبب المنع، كما أوضح له أن قراره سيجعل الناس يتعلقون بالمهرجانا أكثر.













أبدى الفنان هاني رمزي، رأيه في القرار الذي أصدره الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرًا للغناء وإحياء الحفلات، مؤكدًا: "أنا ضد المنع وكل إنسان أن يختار ما يليق به لكي يشاهده".وقال رمزي، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني": "ليس من حقي تقيم فنان فنحن لسنا ملائكة وليس كل شئ نفعله صحيح كما أن جميع أفلامنا ليست عبقرية وتعبر عن فن راقي ولكن نحن نحاول أن نقدم فن بشكل جيد".وأضاف قائلاً: "ليست جميع الأفلام تناقش قضايا وأفلام عظيمة وأنا لا أحب الفنانين الذين يظهروت على الشاشات ليتكلموا للإيحاء بأن لديهم ثقافة كبيرة، فأنا أشعر انهم عندما يستعرضون معلوماتهم على الناس يريدون أن يكونوا أستاذة عليهم ولكي يعتقد المشاهد أن لديهم علمًا وثقافة يتباهوا بها، وعندما أرى أحد يستعرض معلوماته بشعر أنه (بيتنطط عليا)".واستكمل حديثه: "المهرجانات برقص عليها وهي فن موجود، وسوف يفرض نفسه، عدوية عندما ظهر أدخل الفن في منطقة شعبية آخرى وحاليًا أصبح علامة من علامات الفن المصري.وقال إذا تم منع مطربي المهرجانات من الظهور في التلفزيون فهناك السوشيال ميديا وسيطرحون أغانيهم على يوتيوب.