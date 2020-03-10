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مهاجم دجلة: مباراة الزمالك والرجاء الأصعب في نصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:10 ص
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وادي دجلة
وادي دجلة
علي نبوي
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قال المغربي عبد عبد الكبير الوادي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستكون أصعب من المباراة الثانية التي ستجمع الأهلي بنظيره الوداد المغربي.

 

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"من وجهة نظري فإن مباراة الرجاء والزمالك ستكون أصعب بحكم أن الواد في السنوات الأخيرة لعب نهائيات كثيرة عكس فريق الرجاء الغائب عن المنافسة".

 

وتابع :"مهمة الأهلي والزمالك صعبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكني أرى بأن مهمة الفريق الأبيض، خاصة وأن الرجاء يرغب في الوصول للمباراة النهائية لأنه لا يشارك في البطولة من سنوات".

 

وواصل :"جمهور الوداد والرجاء معروف عالميا وبحكم أني بشجع الرجاء وأشجعه فأنا معه وأتمنى له التوفيق".

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