"المصرية للحساسية" تكشف عن كارثة يسببها التدخين في أماكن مغلقة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن تدخين الشيشة أو السجائر في أماكن مغلقة يعادل 10 أضعاف استنشاق عوادم السيارات، معقبًا: "يعني عوادم السيارات أخف من السجائر".





وشدد "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، على ضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفيتو التي ترفع المناعة وتقلل من الإصابة بفيروس كورونا، معقبًا: "يا ما ناس متأثرتش بالسم، بسبب مركبات الفيتو".





ولفت إلى أن أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالكورونا هم مرضى الحساسية، مشيرًا إلى ضرورة أن يتجه مرضى الحساسية إلى الطبيب وتناول علاج الحساسية بصورة مستمرة.