رانيا محمود ياسين لـ"الفجر الفني": عادل إمام أهم نجم بالوطن العربي.. ومشاركتي في "فلانتينو" إضافة لي





"فلانتينو"











أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "فلانتينو" الذي تدور أحداثه حول "نور عبد المجيد"، الشهير بفلانتينو ويجسد شخصيته الزعيم عادل إمام.وقالت "رانيا" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها كانت تنتظر العمل مع عادل إمام، منذ فترة طويلة حينما عرض عليها فيلم "مرجان أحمد مرجان" الذي اعتذرت عنه بسبب حملها.وأضافت "رانيا" أن عادل إمام، يعد أهم نجم في الوطن العربي، وأعماله دائمًا تحصد ملايين المشاهدات سواء في مصر أو الوطن العربي، والعمل معه إضافة لأي ممثل، ويكفي أن يكون في مشوارك الفني عمل معه.واختتمت "رانيا" قائلة: "على الرغم من أن معظم مشاهدي في مسلسل "فلانتينو" لا تجتمع مع عادل إمام، إلا أنه دائما يعطي روح خفيفة ولطيفة في العمل.تدور أحداثه حول نور عبد المجيد، الشهير بـ'فلانتينو' الذى يملك مدارس دولية هو وزوجته، وتدور بينهما بعض الخلافات نتيجة علاقاته النسائية المتعددة.والمسلسل من بطولة "عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد الكيلاني، محمود الميرغني، أحمد فريد، وآخرون"، ومن إخراج رامي إمام.