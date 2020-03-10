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وزير الري: نتخذ خطوات لوقف هدر المياه منذ 4 سنوات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:24 ص
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محمد عبدالعاطي وزير الري
محمد عبدالعاطي وزير الري
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر تعمل على تنفيذ عدة خطوات منذ 4 سنوات لتوفير المياه ووقف هدرها، ومنها تقليل المساحة المنزرعة أرز، مشيدا بدور المزارعين بتنفيذ القرار.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الدولة تنفذ نظام الري الحديث، منوها بأن تطبيق الري الحديث على الفدان الواحد يتكلف 5 آلاف جنيه.

وأضاف وزير الري والموارد المائية، أن الفلاحين الذين التزموا بالطرق الحديثة إنتاجهم زاد 30%، منوها بأن الدولة أقامت 92 محطة خلط، مؤكدا أن شكاوى الفلاحين من نقص المياه انخفضت كثيرا.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الري مصر المياه

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