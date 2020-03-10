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لماذا لا يتم تعليق الدراسة؟.. وزير التعليم يرد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:31 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
كساب أحمد
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، لا يعني أن تتوقف الحياة، ووقف الدراسة أمر ليس سهلًا ويؤثر على حياة 25 مليون طالب.

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج " التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن قرار تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا، يعني التأجيل لأجل غير مسمى، وهذا سيؤدي إلى حالة من الهلع غير مبررة.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن البعض سيتحدث بأن مصر بها وباء على خلاف الحقيقية، إذا تم تعليق الدراسة، وهذا سيؤثر على السياحة والكثير من القطاعات، معقبًا: "إحنا مش هنعمل ما يطلبه المستمعون، إحنا هنعمل الصح اللي يحقق مصحة الشعب".
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تعليق الدراسه الدكتور طارق شوقي التعليم التاسعة مساء

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