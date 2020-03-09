السفارة السعودية تعلن استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر

وأوضحت السفارة السعودية، مساء اليوم الاثنين، أن القرار يشمل شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران.

وقد استقبلت السفارة السعودية في مصر، العديد من البلاغات المقدمة من السعوديين بعد قرار تعليق رحلاتهم إلى المملكة، وسجلت السفارة بيانات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام جوازاتهم.





وأكد مصدر إخلاء السعوديين وتسهيل سفرهم من القاهرة، مطالبا بضرورة توجههم إلى مطار القاهرة فوراً بعد تسهيل سفرهم من قبل سفارة خادم الحرمين في مصر، مؤكدا أن المواطن لا يحتاج إلا جواز سفر وحجزا للرحلة.





ونوه المصدر إلى عدم وجود أي حالة يطلق عليها "عالقين"، وذلك بعد التنسيق المتواصل من السفارة، مؤكدا أن توجيهات السفارة للخطوط السعودية تقضي بتنظيم رحلات مجدولة من القاهرة والوصول إلى كل من جدة والرياض فقط.