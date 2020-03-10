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هاني رمزي لـ"الفجر الفني": أفضل الأعمال الكوميدية. وأعشق رسم الابتسامة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:06 ص
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هاني رمزي
هاني رمزي
نادين نجدي_مي مرسي_تصوير مصطفى الديب
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أوضح الفنان هاني رمزي اليوم عن المعناه التي يتعرض لها الفنانون، فقال:"لماذا الفنان الذي يقوم بعمل فيلم يجسد فيه شخصية مهنية مثل المحامي أو الإعلامي أو غيره ويقوم بعمل دور كوميدي يُرفع قضيه عليه!!!"

أستكمل رمزي حديثه قائلاً:"أن الفنان ملتزم بسيناريو مكتوب له، فمن المفترض من يتحساب المؤلف وليس الممثل".

وقال أيضاً:"أحب تقديم الأعمال الكوميدية ويكيفيني ضحكة الناس، فالإنسان يكون مُتعب من الحياة وطوال اليوم حزن فعندما أرسم ضحكة على وجهه أحد فهذا إنجاز بالنسبة ".

كُرم الفنان هاني رمزي، اليوم، في ندوة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار الندوة رئيس إتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو ذكري، وكانت الندوة بعنوان "صورة المحامي في الدراما المصرية"، جسد هاني شخصية المحامي في فيلمه"محامي خلع" ونجح في هذه الشخصية كثيراً، لأن عائلته جميعها خرجين كلية حقوق ويعملون بهذا المجال.


حضر الندوة الفنان هاني رمزي وأخواته إيهاب رمزي وأمير رمزي، وتحدث كل منهم عن أهمية القضاة والفن ووصفوه بأنه مرآه المجتمع، وقبل تكريم الفنان هاني رمزي، قال أخواته أن العائلة كلها محامين ويعملون بالقضاء، وكان والد هاني يحلم أن يراه محامي، لكنه خذله وأصبح ممثل.

وكان في بداية الندوة عرض فيلم تسجيلي عن دور المحامي في الدراما المصرية، وتم عرض جميع الشخصيات التي قامت بتجسيد شخصية المحامي، ومن بعدها عرض طلاب كلية الحقوق مسرحية تسمى " الفرصة" ، وكانت المسرحية تنص على كيفية إستغلال الإنسان للفرص والحصول عليها وإظهار موهبته، وكانت المسرحية كوميدية، وأُعجب بها الفنان هاني رمزي وقال "زي العسل"، وقال:"كنت تذكرت نفسي عندما كنت أُمثل في نفس هذا المسرح" وتحمس كثيراً وهو يشاهدهم وقال"كنت أود التمثيل معهم".
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