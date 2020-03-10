وزير التعليم: الاكتفاء بـ"ترم" واحد حال تعليق الدراسة ليس مهنيًا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا توجد حتى هذه اللحظة ضرورة لتعليق الدراسة، بسبب فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الكورونا قد تأتي في أي مكان، وليس لها علاقة بالمدرسة بالتحديد.





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج " التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الرأي إذا استقر على تعليق الدراسة لأي حدث قد يحدث، فسيتم تعليق الدراسة، مشيرًا إلى ضرورة أن يطمئن الأهالي بأن هناك عيون ساهرة تعمل على تحقيق مصالح أبنائهم.





ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة ستكمل الدراسة، إذا تم تعليق الدراسة لشهرين أو أكثر، وفكرة الاكتفاء بـ"ترم" واحد، فهذا أمر ليس مهنيًا أو علميًا أو مقبولًا، معقبًا: "ينفع طالب في كلية الطب ما يخدش تشريح، ويتخرج، ونقوله مارس الطب عشان كان عندنا كورونا".