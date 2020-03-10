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ما هي خطة الدولة لحماية دورالعبادة من فيروس كورونا؟

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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نشرت وزارة الأوقاف، لافتات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بهدف التوعية بفيروس كورونا في كل مساجدها ومبانيها الأصلية والفرعية عن طريق ملصقات وخلال الدروس.

إجراءات جديدة في المساجد
 وشددت الوزارة على جميع الأئمة الإطلاع على "البوسترات" المنشورة والتوعية بمضمونها في دروسهم، واتخاذ اللازم بشأن النظافة المستمرة لكل المساجد، ووجهت مديري المديريات بمتابعة هذا الأمر وطبع نسخ من "البوسترات" المنشورة، وتعليقها في مكان بارز بمقار المديريات والمساجد الكبرى.

إجراءات جديدة في الكنائس
في السياق، اتخذت الكنيسة المصرية في الداخل والخارج العديد من الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، الذي تسلل لمعظم دول العالم وبات يهدد الجميع، بهدف الحفاظ على سلامة المصلين والحد من انتشار الفيروس، ومنها ألا تكون هناك لفائف عامة في الكنائس وعلى كل متقدم للتناول إحضار اللفافة الخاصة به شخصيًا ليستخدمها في التناول، وأيضًا على كل سيدة إحضار "الإيشارب" الخاص بها، حيث تقرر أنه لن يكون هناك "إيشاربات" عامة في الكنيسة.

ووفرت الكنيسة أكواب بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة بعد التناول، حيث بدأ العمل بالفعل بهذه الإجراءات بداية من الشهر الحالي.

خط ساخن من وزارة الصحة
يشار إلى إمكانية التواصل مع خط ساخن رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان بشأن تقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وآليات الوقاية منه، والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس.

وصرحت وزارة الصحة والسكان أن فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان عن طريق الرذاذ الناتج عن العطس والرشح والكحة، مشيرة إلى أن أعراض المرض من أبرزها الحمى والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين، وفي حالة ظهور الأعراض على الشخص التوجه إلى أقرب مستشفى أو استشارة الطبيب.
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الكلمات المفتاحية

مجابهة كورونا دور العبادة الاجراءات الاحترازية احترازية

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