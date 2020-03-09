أخبار برشلونة اليوم: تحديد أول الراحلين.. ضربة موجعة قبل موقعة نابولي

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 9 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع فوز البارسا على فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في الليجا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 9 - 3 - 2020 :-





- موقعة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي تجميد كافة الأنشطة الرياضية و منع دخول و خروج الأشخاص من و إلى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا داخل إيطاليا، وذلك حتى الثالث من إبريل المقبل، وبقرار رئيس الوزراء الإيطالي فإن مباراة نابولي أمام برشلونة المقرر لها يوم 18 من مارس الجاري في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، مهددة بالتأجيل حيث بات من الصعب سفر الفريق الإيطالي إلى إسبانيا.





- شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هناك شرط وحيد لمارك أندريه تير شتيجن للموافقة على تجديد عقده مع نادي برشلونة وهو رفع راتبه مع الفريق وستحاول إدارة النادي تلبية مطالبه، كما ذكرت الصحيفة أن تير شتيجن يحصل حاليا على مبلغ 4.86 مليون يورو كراتب سنوي مع نادي برشلونة حاليا.





- أول ضحايا برشلونة في الصيف

أكد موقع ديفنسا سنترال أن برشلونة قرر فتح باب الرحيل للكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق في الصيف المقبل بموسم الانتقالات، ورحب برشلونة بفكرة رحيل راكيتيتش عن الفريق بسبب هبوط مستواه مع الفريق بجانب هجوم الجماهير على اللاعب في الفترة الماضية.





- نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

وفقًا لـ صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن مدافع نادي ​نابولي​ ​نيكولا ماكسيموفيتش​ قد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الاصابة، وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة مشاركة المدافع الصربي في مباراة ​برشلونة​ في إياب الدور الـ16 من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​ على ملعب كامب نو تبدو شبه معدومة.





- ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة نابولي

أفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن أرثور لن يتمكن من اللحاق بالمباراة وسيغيب عن صفوف فريقه بسبب الإصابة، ويعاني أرثور من الإصابة في الكاحل والتي أبعدته عن مباراة برشلونة أول أمس السبت أمام ضيفه ريال سوسيداد بالليجا وفاز فيها الفريق الكتالوني بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء.





- قبل مواجهة نابولي الحاسمة.. السلطات الكتالونية توجه صدمة لبرشلونة