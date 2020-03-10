الطالع الفلكي الثّلاثَاء 10/3/2020..طَاقَة الرّبِيع!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثّانية عشرة و3 دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الثّانية و52 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 1 برمهات قبطى ، 10 آذار رُومى، 16 رَجَب ، ميمُون للغاية ، البدء فى أعمال البناء ميمُونٌ اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -حَؤلّك حاجة غريبة أوى،كل مبشوفِك بَحِسّ بحيويّة و نشاط ، حتى الرحلة اللى بَأضّيها معاكم بِتْمرّعليّا فلحظة.(سعيد عبد الغنى من فيلم حب فوق السحاب-1986)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة)

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة، سيريس، نجم ألفا، سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاث على شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة،تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم،بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة، التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)

2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)

3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





بَرْمَهَاتْ هو ثالث شهرمن الموسم الثّانى مُوسِم النّماء حيث ينحسرالفيضان وتبدأ المحاصيل فى الإنبات وسابع شهرمن السنة الفرعونية، برماهات أو بامونت بعض الباحثين يربطونه بِالحرارة و يُطلقون عليه شهرالحرارة الصغيرة لكن التراجم الحديثة لأقدم البرديّات المُختصة بالتقاويم تذكرأن إسمه الحقيقى رِخْ نِيدْز ، بَا نَامْ إنْ حُوتِبْ، بَا-نْ-آمِنْ-حُتِبْ ومعناه الإله الوَاحِدْ الأحَدْ رَاضٍ عنّى ، آمِنْ رَاضٍ أو عبد الرّاضِى أو رَاضٍ عنّى ، تمّ تسمية الشهرعلى شَرَف الفرعون أمنحتب الأول إبن أحمس قاهر الهكسوس ووالدته الملكة نفرتارى ، أحمس هو ثانى فرعون فى السّلالة الـ18 حكم مصر من 1526 إلى 1506 قبل الميلاد وله شهرة كبيرة فى تجديده للمعابد والبناء وتأمين حدود البلاد ، قدماء المصريين يقومون بإستخدام التأثيرالزّماني/تايم أفيكت فالوقت مُناسب لأعمال الهندسة و البناء وأيضاً تقوية ودعم ومُساندة الجنديّة المصرية خاصةً وأن الرّومان يحتفلون بالجنديّة فى ذات التوقيت/ شهر مارس وربّما قد نقلوعن المصريين هذا التوقيت فى الإحتفال، من الأمثلة الدّارِجَة عن شهر برمهات ، رُوح الغيط وهات ، للدلالة على حُلول الربيع ونُضج المزروعات ، وبالتوازى مع تفتّح الزّهور ومُوسم التزواج للكائنات بدء المشاريع العاطفية الجديدة للعزّاب وتجديد الحياة الزوجيّة للمُتزوّجين.





*اليوم يوافق

ذكرى ميلاد النجمة المحبُوبة يُسرا فكل عام وهى بألف خير، إحتفالاً بها فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم سيفين محمد نسيم وإسم الشهرة يُسرا ، مع التنبيه أنها لاتعبر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.





(سلام داخلى/سكينة داخلية)،(شخص مُمتلئ بالطاقة)،(عينان زقاوان لامعتان)، (مدينة الزمرد)،(محبُوب من الجميع)،(زيت الزيتُون)،(كثير من الحب).





*قرينتها الفلكية

هى النجمة الأمريكية شارون ستون ، إبنة لمحاسبة وعامل مصنع ، لها شقيقان وأخت واحدة ودخلت عالم السينما بعد فوزها بلقب ملكة جمال بنسلفانيا وعملها بعروض الأزياء وتنحدر من أصول أيرلندية ، هذه هى الأسماء المُساوية للقيم الحسابية لإسم شارون فونى ستون والشهرة شارون ستون، مع التنبيه أنها لاتعبر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.





(فرن مُشتعل)،(مُصادفات سعيدة)،(إعصارهاواى)،(عشتار القديمة)،(عيون نمر)





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الثور: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الجوزاء: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج السّرطان: عليك أن تُنهى أعمالك المتأخرة لتُزيح عن كاهلك عبء ثقيل فلا تتوقف حتى تنتهى من واجباتك دون ذيول وجع ساعة ولا كل ساعة.





برج الأسد: بإمكانك إبداء مُلاحظاتك لكن بعد وضعها فى ورقة سُوليفان لطيفة إن كنت لا تزال ترغب فى الإحتفاظ بوظيفتك أو بحبّ زوجتك لك.





برج العذراء: نشاط وحيوية وشعور بأنك فى أفضل حالاتك ،لاتضيع طاقتك فى النوم أو الكسل لكن وظّفها لمنفعة نفسك أوغيرك،أو حتى الصلح بين متخاصمين.

برج الميزان: توقع يوماً مُجزياً بمشيئة الله تَعَالى مقابل حبات العرق الغالية التى تغطى جبهتك، لاتنْسَ تقديم مساعدة ولو قليلة لفقيرمحتاج.

برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج القوس: الفشل فى علاقة أو مشروع معناه فرصة للنجاح بمشيئة الله تَعَالى فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر قادم أفضل وأجمل ، تفاءل بالخير.





برج الجدى: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظرللأمام بتفاؤل.





برج الدّلو: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم ، لكن لايعنى أن تُعطى سرّك لغيرك.



