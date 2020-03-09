رسمياً .. إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي "جوسيبي كونتي" اليوم، إيقاف النشاط الرياضي رسمياً، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.









وجاء قرار كونتي اليوم، بعد مشاورات دامت لساعات طويلة مع الإتحاد الإيطالي لكرة القدم واللجنة الأوليمبية الإيطالية، واستقر خلالها الأطراف المعنية بضرورة إيقاف المسابقة حتى إشعار آخر.









وجاء القرار ليغلق الباب أمام الكثير من الجدل حول مصير البطولة، والتي تأرجحت بين تأجيل بعض المباريات، ولعب البعض الآخر دون جماهير.









وقال كونتي عقب القرار، في بيان مقتضب تناقلته شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية: "خلال تلك اللحظة، لا يوجد ما يدعو لإستمرار الدوري الإيطالي، أشعر بالأسف تجاه ذلك، وأوجه إعتذاري للجماهير، والتي يجب أن تتفهم الأمر".









وكان الإتحاد الإيطالي قد قام بتأجيل عدة مباريات ولعب بعض المباريات دون جماهير في الدوري الإيطالي، وذلك للحد من إنتشار المرض بشكل كبير في إيطاليا.





وبلغت حالات الإصابات بالمرض في إيطاليا ما يفوق 8000 شخص، مع وجود معدل وفيات أكثر من 450 شخص في إيطاليا.



