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وزير قطاع الأعمال: السيسي ذلل عقبات تحويل الأصول غير المستغلة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:36 ص
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هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
أمنية فوزي
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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، قدما الدعم لتذليل عقبات تحويل الأصول غير المستغلة وخاصة الأراضي.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الاثنين، أن سبب نجاح شركات قطاع الأعمال العام في فترة الستينيات يرجع إلى أن الدولة كانت فقط هي المنتج، ومع دخول الاقتصاد المصري في مرحلة الانفتاح زادت المنافسة بينها وبين القطاع الخاص.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن خطة الوزارة لتطوير شركات القطاع العام البالغ عددها حوالي 119 من أصل 120 شركة خضعت لدراسة مستفيضة وتشخيص سليم لأوضاعها، حيث تم التركيز في البداية على 80 شركة من خلال عدة محاور، لافتًا إلى أن مصادر التمويل اعتمدت على الأصول غير المستغلة في هذه الشركات لتعديل الهياكل التمويلية لها.
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الكلمات المفتاحية

قطاع الأعمال العام السيسي الأصول غير المستغلة

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