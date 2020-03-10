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وزر الري: "الإثيوبيين عايزين يملوا السد ويشغلوه.. والباقي تساهيل ربنا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:16 ص
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الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن تعثر مفاوضات سد النهضة قد يكون سببها عدم وجود إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي، أو عدم القدرة على إتخاذ القرار.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الشيء المثالي الذي كان يريده الإثيوبيين في المفاوضات، كان ألا يتم الإتفاق، معقبا: "الإثيوبيين كانوا عايزين يشغلوا السد ويملوه.. والباقي تساهيل ربنا".

وأضاف وزير الري والموارد المائية، أن أخر خطاب لإثيوبيا كان أنهم يريدون وقت للتشاور، ولكن لم يعلنوا موعد معين لعودة المفاوضات".
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الكلمات المفتاحية

وزير الري سد النهضه إثيوبيا

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