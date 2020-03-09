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بسبب كورونا.. "خامنئي" يقرر إلغاء خطابه في رأس السنة الفارسية

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:55 م
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المرشد الأعلى الإيراني - خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني - خامنئي
وكالات
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قرر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مساء اليوم الإثنين، إلغاء الخطاب الذي كان يعتزم إلقاءه في يوم 20 مارس الجاري في مدينة مشهد، بمناسبة رأس السنة الفارسية بسبب انتشلر فيروس كورونا المستجدّ.

وذكر مكتب خامنئي في بيان: أن "حفل خطاب المرشد الأعلى الذي يجري سنوياً في مقام الإمام الرضا في اليوم الأول من العام الجديد لن يجري هذا العام وآية الله خامنئي لن يتوجّه إلى مشهد".

وأكد مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة الإيرانية کیانوش جهانبور، في وقت سابق من اليوم، على أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 237 حالة، والمصابين إلى 7161 والمتعافين إلى 2391 حالة"، وفقًأ لما نقلته وكالة "إرنا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم أمس الأحد، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة بإيران منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى بالمرض في 19 فبراير الماضي.

ونصح جهانبور، المواطنين بتجنب التجمعات الكبيرة والبقاء في المنزل، موضحاً أن "محافظة طهران لا تزال الأولى في البلاد؛ حيث ينتشر الفيروس في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31".

وتم الكشف يوم أمس الأحد، عن 685 إصابة في المجمل في مدينة قم الواقعة على بعد 150 كلم نحو جنوب العاصمة الإيرانية.

وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في 3 محافظات: قم وجيلان ومازندران، بسبب تصاعد وتيرة انتشار الفيروس بها.

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