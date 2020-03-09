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الجامعة الإلكترونية تنشيء وحدة دعم فني لكافة الجامعات السعودية

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:34 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أنشأت الجامعة السعودية الإلكترونية، موقع إلكتروني خاص لدعم المنصة التعليمية (BLACKBOARD)، مشيرة إلى أنه تم تطوير محتوى الموقع وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجهة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة.

كما أعلنت الجامعة، اليوم الاثنين، عن إتاحة الدعم الفني لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام (24/7) لجميع الجامعات السعودية، ويمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التواصل مع المنسقين الذين تم تحديدهم من قِبل الجامعة.

وأضافت الجامعة في بيان، أنه تم جدولة دورات تدريبية افتراضية مجانية مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين في كل يوم، وإتاحة جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونياً بجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها.

يأتي ذلك بعد قرار وزارة التعليم تعليق الدراسة والتوجه إلى التعليم الإلكتروني.
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الكلمات المفتاحية

وحدة دعم فني تعليق الدراسه السعودية الجامعة الالكترونية الجامعات

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