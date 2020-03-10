أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-3-2020.. والعملة الأمريكية تواصل الارتفاع لهذا السبب
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
سعر الدولار في البنك
المركزي
|
15.6543
|
15.7761
|
سعر الدولار في البنك
الأهلي
|
15.64
|
15.74
|
سعر الدولار في بنك مصر
|
15.64
|
15.74
|
سعر الدولار في بنك
القاهرة
|
15.64
|
15.74
|
سعر الدولار في بنك
قناة السويس
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في العربي
الأفريقي
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في بنك
بلوم
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في أبوظبي
الإسلامي
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في بنك SAIB
|
15.65
|
15.75
|
سعر الدولار في بنك مصر
إيران
|
15.65
|
15.75
|
سعر الدولار في بنك HSBC
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في المصرف العربي
|
15.65
|
15.75
|
سعر الدولار في الكويت
الوطني
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في بنك عودة
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في بنك المشرق
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في بنك التعمير
والإسكان
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في البنك الاهلي
الكويتي
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في المصرف
المتحد
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في البنك المصري
الخليجي
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في البنك التجاري
الدولي
|
15.66
|
15.76
|
سعر الدولار في بنك كريدي
أجريكول
|
15.66
|
15.76
سعر
اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
|
البنك
|
شراء
|
بيع
|
البنك
المركزي
|
17.8835
|
18.0289
|
بنك
الإسكندرية
|
17.6513
|
18.1114
|
بنك
التعمير والإسكان
|
17.6739
|
18.1114
|
بنك SAIB
|
17.66
|
18.1
|
البنك
العربي الأفريقي الدولي
|
17.6739
|
18.1114
|
بنك
مصر إيران للتنمية
|
17.8376
|
18.0826
|
المصرف
المتحد
|
17.6739
|
18.1114
|
بنك
عودة
|
17.6739
|
18.1114
|
البنك
المصري الخليجي
|
17.6676
|
18.1177
|
البنك
الأهلي اليوناني بمصر
|
17.6626
|
18.0999
|
البنك
الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
17.6739
|
18.1114
|
البنك
الأهلي المصري
|
17.6513
|
18.0884
|
بنك
مصر
|
17.6513
|
18.0884
|
بنك
قناة السويس
|
17.6739
|
18.1114
|
البنك
التجاري الدولي
|
17.6739
|
18.1114
|
كريدي
أجريكول
|
17.6739
|
18.1114
|
مصرف
أبوظبي الإسلامي
|
17.6739
|
18.1114
|
بنك
البركة
|
17.77
|
17.78