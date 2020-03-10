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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-3-2020.. والعملة الأمريكية تواصل الارتفاع لهذا السبب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:05 ص
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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

كشف الخبراء عن أن سبب موجة الارتفاع التى تشهدها أسعار الدولار خلال تعاملات الفترة الأخيرة ترجع لتخارج المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى أدوات الدين بالأسواق الناشئة والتى من ضمنها مصر ولجؤهم للاستثمار على الأصول الأمنة كالذهب مع فقدان أسعار النفط مميزاتها الاستثمارية بعد أن تراجعت لأدني مستوي منذ حرب الخليج سنة 1991، وصعدت العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو قرشين مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.


أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6543

15.7761

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.64

15.74

سعر الدولار في بنك مصر

15.64

15.74

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.64

15.74

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.66

15.76

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.66

15.76

سعر الدولار في بنك بلوم

15.66

15.76

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.66

15.76

سعر الدولار في بنك SAIB

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.65

15.75

سعر الدولار في بنك HSBC

15.66

15.76

سعر الدولار في المصرف العربي

15.65

15.75

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.66

15.76

سعر الدولار في بنك عودة

15.66

15.76

سعر الدولار في بنك المشرق

15.66

15.76

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.66

15.76

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.66

15.76

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.66

15.76

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.66

15.76

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.66

15.76

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.66

15.76

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.66

15.76



أسعار الدولار عالميًا:

تراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 1.1424 دولار.

وانخفضت أسعار العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنحو 2.9 بالمائة ليسجل 102.320 ين.

وهبط الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 1.3148 دولار، وانخفض مقابل العملة السويسرية بنسبة 1.3 بالمائة ليسجل 0.9257 فرنك.

وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 1 بالمائة مسجلاً 94.976.



توقعات أسعار الدولار

تضاربت التوقعات حول أسعار الدولار حيث توقع الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيه هبوطا بنهاية ديسمبر 2020.

قال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور المقبلة، ولكن قد تتوقف إذا قامت البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة ما سيجعل المستثمرون يسحبون استثمارتهم أو في حالة قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة.

ومن جانب أخر تشير التقارير إلى عودة الصين لنشاطها خلال الفترة الحالية مما يرفع الطلب على الدولار خاصة بعد أن بدأت المصانع الصينية فى العودوة للعمل وتصريحاتدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الانتهاء من أزمة فيروس كورونا خلال شهر أبريل المقبل.

توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويًا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".

وأوضحت "بلومبرج" أن هذا الأداء القوي للعملة المصرية يجعلها موضع جذب لمستثمري العملات يرجح استقدام مزيد من الاستثمارات لمصر وجهتهم المفضلة التي تدر لهم أرباحا وفيرة ، مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة.



سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

 

البنك

شراء

بيع

البنك المركزي

17.8835

18.0289

بنك الإسكندرية

17.6513

18.1114

بنك التعمير والإسكان

17.6739

18.1114

بنك SAIB

17.66

18.1

البنك العربي الأفريقي الدولي

17.6739

18.1114

بنك مصر إيران للتنمية

17.8376

18.0826

المصرف المتحد

17.6739

18.1114

بنك عودة

17.6739

18.1114

البنك المصري الخليجي

17.6676

18.1177

البنك الأهلي اليوناني بمصر

17.6626

18.0999

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

17.6739

18.1114

البنك الأهلي المصري

17.6513

18.0884

بنك مصر

17.6513

18.0884

بنك قناة السويس

17.6739

18.1114

البنك التجاري الدولي

17.6739

18.1114

كريدي أجريكول

17.6739

18.1114

مصرف أبوظبي الإسلامي

17.6739

18.1114

بنك البركة

17.77

17.78



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