"الأوقاف" تكشف حقيقة منع صلاة الجمعة في المساجد

أكد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن حالة فيروس كورونا في مصر لا تستدعي تعطيل صلاة الجمعة حتى الآن.



وأشار "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الاثنين، إلى أن وزارة الأوقاف اتخذت إجراءات احترازية، منها؛ قصر عمل المساجد على الصوات الخمس فقط، وألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة 15 دقيقة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الصلوات عن 5 دقائق.



وأضاف أنهم شددوا على نظافة المساجد الفائقة، وتطهير السجاد، ودورات المياه، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، واستغلال ساحات صلاة العيد لإقامة صلاة الجمعة.

