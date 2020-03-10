وزر الري عن مفاوضات سد النهضة: إثيوبيا لا تريد الاتفاق

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه يري أن الطرف الإثيوبي لا يريد الاتفاق، معقبا: "حصل كام موقف قلقوني.. وعندما كنت أُسأل عن الوضع في الإعلام، كان ردي تفاءلوا عندما يحدث اتفاق".





وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن مصر كانت حريصة جدا على إتمام الاتفاق طوال مدة المفاوضات، وعلى تحقيق التكامل والتنمية بالتعاون مع إثيوبيا والسودان".



