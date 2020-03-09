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تونس تتخذ مجموعة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:30 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكّي، مساء الاثنين، إن "تونس علقت جميع الرحلات البحرية والجوية من وإلى إيطاليا عدا روما في خطوة تسعى لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، عقب أن ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى خمسة أشخاص"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف المكي: أن "الحكومة قررت تقديم العطل المدرسية بثلاثة أيام لتكون يوم الخميس المقبل، وقررت تقليص الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا الفرنسية من ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى رحلة واحدة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة التونسية، في وقت سابق من مساء اليوم، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكر  مصدر مسؤول بالصحة التونسية، أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس في تونس إلى خمس حالات"، موضحاً أنه تم التأكد من هذه الإصابات الجديدة بناء على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت.

وقال مدير عام الصحة الأساسية ورئيس اللجنة القارة لمجابهة فيروس "كورونا" في تونس شكري حمودة" إنه "تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا"، موضحاً أن "هناك حالتين مستوردتين و حالة عدوى محلية، زوجة أصيبت بالعدوى من زوجها".

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الكلمات المفتاحية

كورونا تونس الرحلات الجوية الرحلات البحرية إيطاليا

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