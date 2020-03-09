نشرة حوادث الفجر: حبس عضو مجلس نواب وتعليق الزيارات بالسجون

مصرع فتاة سقطت من أحد العقارات بأبو النمرس



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النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي عضو مجلس النواب أربعة أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري وجاري إستكمال التحقيقات أمام النيابة المختصة. أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي عضو مجلس النواب أربعة أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري وجاري إستكمال التحقيقات أمام النيابة المختصة.

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تعليق الزيارات بجميع السجون بسبب كورونا

صرح مسؤل مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، اليوم، بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن. صرح مسؤل مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، اليوم، بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.

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اعترافات صادمة لوالدة طفلة عقب هتك عرضها بالعجوزة

أدلت والدة الطفلة "لاما. أ"، اليوم الاثنين، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة، في واقعة تعرض ابنتها لهتك العرض على يد طليق أختها، بأنه عقب طلاقه من شقيقتها، كانت له شقة في الدور الرابع في ذات العمارة.

للمزيد هنا أدلت والدة الطفلة "لاما. أ"، اليوم الاثنين، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة، في واقعة تعرض ابنتها لهتك العرض على يد طليق أختها، بأنه عقب طلاقه من شقيقتها، كانت له شقة في الدور الرابع في ذات العمارة.

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:سقطت فتاة من أحد العقارات بمنطقة شبرامنت، التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، مما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.