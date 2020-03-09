Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة حوادث الفجر: حبس عضو مجلس نواب وتعليق الزيارات بالسجون

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:30 م
Advertisements
حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

مصرع فتاة سقطت من أحد العقارات بأبو النمرس
سقطت فتاة من أحد العقارات بمنطقة شبرامنت، التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، مما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
للمزيد هنا

النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي عضو مجلس النواب أربعة أيام على ذمة التحقيقات لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري وجاري إستكمال التحقيقات أمام النيابة المختصة. 
للمزيد هنا

تعليق الزيارات بجميع السجون بسبب كورونا
صرح مسؤل مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، اليوم، بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن. 
للمزيد هنا

اعترافات صادمة لوالدة طفلة عقب هتك عرضها بالعجوزة
أدلت والدة الطفلة "لاما. أ"، اليوم الاثنين، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة، في واقعة تعرض ابنتها  لهتك العرض على يد طليق أختها، بأنه عقب طلاقه من شقيقتها، كانت له شقة في الدور الرابع في ذات العمارة.
للمزيد هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جمال الشويخ تعليق الفعاليات المستشار حماده الصاوي الاجراءات الاحترازية احترازية أبو النمرس

أخبار تهمك

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: تحديد أول الراحلين.. ضربة موجعة قبل موقعة نابولي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موقعة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل

منذ ساعة

عاجل.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لـ"الطلاب" بشأن شائعات تعليق الدراسة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يطمئن الطلاب ويزف خبرا سارا بشأن "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد: توابع زلزال بيتيس يحيط بالبيرنابيو وصفقة قوية تطرق أبواب البيرنابيو وتصريح مثير من زيدان

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة جديدة حول إصابة مؤمن زكريا

منذ 33 دقيقة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك وسموحة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"نشرة حوادث الفجر".. قتل صاحب "سوبر ماركت" وحريق بسوق المنيرة

نشرة حوادث الفجر: مقتل عامل بسبب ذراع بلاي ستيشن

نشرة حوادث الفجر: بث مباشر ينهي حياة شابين وتفاصيل واقعة "قتيل أبو النمرس"

نشرة حوادث الفجر: ضبط 9 أسيويات وسقوط فتاة عارية بالشيخ زايد

نشرة حوادث الفجر: تفاصيل العثور على سيدة بملابسها الداخلية بالجيزة

نشرة حوادث الفجر: جريمة تهز حلوان ومفاجآت في واقعة قتيل أبو النمرس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

عاجل.. وزير التعليم يطمئن الطلاب ويزف خبرا سارا بشأن "كورونا"

10:26 م

عاجل.. موقعة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل

11:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status