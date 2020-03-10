"تعليم البحيرة": نلتزم بكافة الإجراءات الوقائية لمكافحة "كورونا"

قال محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إن مؤشرات الغياب طبيعية وليست عالية، مؤكدًا أن جميع مدارس البحيرة ملتزمة بالإجراءات الوقائية التي عممتها وزارة التربية والتعليم للوقاية من فيروس كورونا.





وأكد "سعد" في تصريح خاص لـ"الفجر" أنه يتم التعامل مع أي طالب ترتفع درجة حرارته يتم التعامل مع الموقف ويتم الكشف عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة.





وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إنهم يتابعون باستمرار مع مديرية الصحة في المحافظة، مشيرًا إلى أنه على تواصل مستمر مع وكيل وزارة الصحة ، مشددًا على أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الطلاب، وجميع المدارس ملتزمة بالإجراءات الوقائية التي عممتها الوزارة.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد نفى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، مع الوزراء، وصدور قرار بتعليق الدراسة.





وقال شوقي، في بيان صحفي، إن الحكومة لم تجتمع اليوم بالأساس، كما أن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في دول أخرى لا تتوافر في مصر.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي تغيير في خطة العام الدراسي إلا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة فعَّلت غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لتنسيق الجهود مع مختلف الوزارات لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.