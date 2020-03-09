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بعد تصريحات حسين فهمي.. نجل شقيق العندليب: "تركيبة حسين فهمي مختلفة عن عمي"

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:26 م
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العندليب
العندليب
الفجر الفني
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حالة من الجدل أحدثها الفنان حسين فهمي، بعد تصريحاته عن غيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ منه في بداياته الفنية، وتأكيده على أن المصور وحيد فريد، أرجع سبب هذه الغيرة، إلى احتفاظ الفتيات بصوره بدلاً من "حليم".

وعلق المطرب محمد شبانة، نجل شقيق عبدالحليم حافظ، في تصريحات صحفية له، على تصريحات فهمي قائلاً: "تركيبة أستاذ حسين فهمي مختلفة عن عمي تماما، فمن يحب ملامح الخواجة سيميل لكفة الأول، أما من يميل إلى الرجل الحنون الحساس، فسيذهب إلى عبد الحليم حافظ، الذي ما زال يسحر القلوب حتى الآن، فعلى الرغم من وفاته منذ 43 عامًا، إلا أنه ما زال حبيب الملايين، بحسب قوله.

واستعاد شبانة مقولة قالها الفنان الراحل عمر الشريف في الذكرى العشرين لرحيل العندليب، حيث قال عنه: "عبدالحليم لسة عايش بس احنا ميتين وعايشين"، متابعًا: "أعتقد أن عمر الشريف حينما يُدلي بمثل هذا التصريح، فلا كلام بعد هذا الوصف الذي يعكس شعبية وجماهيرية "حليم"".

وعن كلام المصور وحيد فريد لـ"فهمي" بحسب تأكيد الأخير، أوضح شبانة قائلاً: أكاد أجزم أن الحاج "وحيد"، كان يمزح مع الأستاذ حسين حينها، ويبدو أن الأخير أخذها على محمل الجدية، وأكبر دليل على كلامي، كانت علاقة عمي بالأستاذ محمود ياسين، الذي كان يحظى بشعبية جارفة، وكذلك الأمر بالنسبة للأساتذة محمود عبدالعزيز ونور الشريف".

وشدد "شبانة"، على احترامه لشخص حسين فهمي كإنسان وفنان.

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