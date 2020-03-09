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رانيا محمود ياسين لـ"الفجر الفني": "سيف الله" عودة للدراما الدينية

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:25 م
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رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "سيف الله"، الذي يتناول السيرة الذاتية للقائد والصحابي الجليل خالد بن الوليد.

وقالت "رانيا"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن مسلسل "سيف الله" عودة للدراما الدينية، فهذه النوعية من الأعمال لم تعد موجودة في مصر، مضيفة أن هذه الأعمال تقدم الدين الوسطي وتزرع القيم والأخلاق في نفوس الشباب.

وأشارت "رانيا" عن سبب توقف تصوير مسلسل "سيف الله"، وخروجه من السباق الرمضاني المقبل، قائلة "المخرج رؤوف عبد العزيز يدقق في كثير من التفاصيل ويحرص على خروج المشاهد بشكل يليق بقيمة العمل واعتقد أن هذا هو السبب في التأخير، مما جعل المسلسل يخرج عن السباق الرمضاني القادم".

ونبهت "رانيا" في نهاية حديثها عن ضرورة وجود الأعمال الدينية في مصر، لأن هناك الكثير من الشيوخ تتزايد في الدين مما يجعل الناس تلجأ إلى الدراما، بالإضافة إلى أن العمل الدرامي له تأثير أقوي وأفضل على الناس.

"سيف الله"

تدور أحداثه حول الصحابي خالد بن الوليد، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج تامر مرسي.
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