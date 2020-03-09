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صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك وسموحة

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:23 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة للإستمرار فى المنافسة على الالقاب. 


وكشف الإعلامي محمد فاروق٬ أن نادي الزمالك طلب التعاقد مع حسام حسن٬ مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة٬ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال فاروق فى تصريحات عبر برنامجه "البريمو" المذاع على قناة Ten"": "سموحة طلب الحصول على خدمات الثنائي كريم بامبو وإسلام جابر مقابل الاستغناء عن حسام حسن بالإضافة إلى مقابل مادي".


وأضاف: "سموحة يرغب فى تحقيق أكبر استفادة فى حالة الاستغناء عن خدمات حسام حسن٬ وسيكون هناك مفاوضات بين الناديين خلال الفترة المقبلة".



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