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وزير الري يكشف متغيرات موقف السودان من سد النهضة

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:24 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر كان لديها أحلام كبيرة لتحقيق التنمية والتعاون مع أثيوبيا والسودان، منوها بأن مصر حصلت على الحد الأدني لتأمينها من خلال الاتفاق الذي لم يتم.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لا يريد التطرق للموقف السوداني، منوها بأن السودانين كانوا مهتمين بأمان السد، وتأثيراته البيئية.

وأضاف وزير الري والموارد المائية، أن السودان كان موافقا على كل حرف من الإتفاق، وشاركوا بأفكار كثيرة في الإتفاق، مؤكدا أن الوفود الثلاث كانت متعاونة، وهناك اجتماعات استغرقت 12 ساعة.
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الكلمات المفتاحية

وزير الري سد النهضه السودان

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