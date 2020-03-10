Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الري يكشف عن "صدمة" حدثت في مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:15 ص
Advertisements
سد النهضة
سد النهضة
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه علم بعدم حضور أثيوبيا جولة مفاوضات سد النهضة بواشنطن أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحضر الاجتماع مصر والسودان فقط.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن كل ما تم التوصل إليه قبل هذا الاجتماع كانت أثيوبيا موافقة عليه، وكان الجميع متفائلون بأن المفاوضات ستنتقل إلى مستوى آخر، معقبا: "كل ذلك في لحظة نُسف".

وأضاف وزير الري والموارد المائية، أن وزارة الخزانة الأمريكية بذلت مجهود رهيب في المفاوضات، موضحا أن الأمريكان كانوا يريدون الوصول إلى اتفاق، وما حدث كان صدمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضه أخبار إثيوبيا

أخبار تهمك

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ يوم

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

وزير الري يطمئن المصريين بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ 13 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ أقل من ساعة

سبب انفجار أبوجبل في البكاء على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"أديب" عن مفاوضات سد النهضة بالخرطوم: "مش متفائل المرة دي"

بعد غياب إثيوبيا.. ما هو مصير الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة؟

وزير الري يكشف متغيرات موقف السودان من سد النهضة

وزير الري: "الإثيوبيين عايزين يملوا السد ويشغلوه.. والباقي تساهيل ربنا"

وزير الري عن ملء سد النهضة في يوليو: "تحت السيطرة"

وزير الري يكشف عن طلب مصري رفضته إثيوبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:26 ص

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

03:27 ص

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

04:07 ص

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

07:03 ص

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status