وزير الري يكشف عن "صدمة" حدثت في مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه علم بعدم حضور أثيوبيا جولة مفاوضات سد النهضة بواشنطن أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحضر الاجتماع مصر والسودان فقط.





وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن كل ما تم التوصل إليه قبل هذا الاجتماع كانت أثيوبيا موافقة عليه، وكان الجميع متفائلون بأن المفاوضات ستنتقل إلى مستوى آخر، معقبا: "كل ذلك في لحظة نُسف".





وأضاف وزير الري والموارد المائية، أن وزارة الخزانة الأمريكية بذلت مجهود رهيب في المفاوضات، موضحا أن الأمريكان كانوا يريدون الوصول إلى اتفاق، وما حدث كان صدمة.