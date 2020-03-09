فاركو فى مهمة مرتقبة أمام بدكرنس بالقسم الثانى





تنطلق في الثالثة من عصر الثلاثاء منافسات الجولة 17 بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بعد توقف لمدة 14 يوما حيث تقام 5 مباريات.



لن تكون مهمة وصيف المجموعة الثالثة فاركو سهلة حينما يحل ضيفا على دكرنس بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس.



دكرنس بقيادة مصطفى عبده يدخل اللقاء وفى رصيده 25 نقطة يحتل بها المركز السادس حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز حتى الأن فى 7 مباريات بينما تعادل فى 4 مباريات وتعرض للهزيمة فى 5 مباريات.



وسجل الفريق حتى الأن 13 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا حيث يحتل عماد حلمى صدارة ترتيب هدافى الفريق.



على الطرف الأخر يخوض فاركو اللقاء بقيادة أحمد عاشور ويحتل المركز الثانى برصيد 31 نقطة حيث نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 7 مباريات بينما تعرض لهزيمة وحيدة أمام الأوليمبى.



ونجح الفريق فى إحراز 17 هدف بينما إستقبلت شباكه 7 أهداف ويحتل على بهيج صدارة هدافى الفريق.



وكان دكرنس قد عاد بتعادل ثمين أمام المنصورة بستاد المنصورة بهدف لمثله بالجولة الماضية وهى نفس نتيجة فاركو وغزل المحلة والتى أقيمت بستاد المكس بالإسكندرية.



وكانت مباراة الدور الأول التى أقيمت بستاد المكس بالإسكندرية قد إنتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ترتيب المجموعة الثالثة



1-دمنهور 33 نقطة

2-فاركو 31 نقطة

3-غزل المحلة 29 نقطة

4-المنصورة 27 نقطة

5-الرجاء 26 نقطة

6-دكرنس 25 نقطة

7-أبوقير للأسمدة 23 نقطة

8-بلدية المحلة 22 نقطة

9-الحمام 17 نقطة

10-الأوليمبى 16 نقطة

11-مالية كفرالزيات 5 نقاط

12-بيلا 5 نقاط