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هاني رمزي: "أتمنى مشاركة ابني في أي عمل فني"

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:26 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
نادين نجدي_مي مرسي_تصوير مصطفى دياب
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كشف الفنان هاني رمزي، عن موهبة أبنائه الإثنين، فأبنه يحب التمثيل كثيراً وإبنته تحب الجرافيك.

وفي تصريح لـ"الفجر الفني"، قال: "أود أن أُمثل مع إبني، لكنه يرفض هذا، ويقول لي أريد أن أعتمد على نفسي ولا أريد الإعتماد على إسم أبي".

وأضاف حديثه قائلاً:"أن أغلب العائلة خرجين كلية حقوق" وهو يريد الخروج من هذه الدائرة هو وأولاده.

كُرم الفنان هاني رمزي، اليوم، في ندوة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار الندوة رئيس إتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو ذكري، وكانت الندوة بعنوان "صورة المحامي في الدراما المصرية"، جسد هاني شخصية المحامي في فيلمه"محامي خلع" ونجح في هذه الشخصية كثيراً، لأن عائلته جميعها خرجين كلية حقوق ويعملون بهذا المجال.

وكان في بداية الندوة عرض فيلم تسجيلي عن دور المحامي في الدراما المصرية، وتم عرض جميع الشخصيات التي قامت بتجسيد شخصية المحامي، ومن بعدها عرض طلاب كلية الحقوق مسرحية تسمى " الفرصة" ، وكانت المسرحية تنص على كيفية إستغلال الإنسان للفرص والحصول عليها وإظهار موهبته، وكانت المسرحية كوميدية، وأُعجب بها الفنان هاني رمزي وقال "زي العسل"، وقال:"كنت تذكرت نفسي عندما كنت أُمثل في نفس هذا المسرح" وتحمس كثيراً وهو يشاهدهم وقال"كنت أود التمثيل معهم".
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