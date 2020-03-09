ننشر إحصائيات الغياب في المدارس بسبب كورونا

الاحصائيات



نسبة الحضور فى الجيزة 62%



لا حقيقة لرفع الغياب

وأكدت مصادر بوزارة التعليم لـ"الفجر" أنه لا حقيقة لم نشر حول رفع الغياب فى المدارس، موضحة أن باقي المحافظات سوف ترسل لوزارة التربية والتعليم الاحصائيات الخاصة بها غدًا الثلاثاء.



وزير التعليم يتحدث

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، مع الوزراء، وصدور قرار بتعليق الدراسة.



وقال شوقي، في بيان صحفي، إن الحكومة لم تجتمع اليوم بالأساس، كما أن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في دول أخرى لا تتوافر في مصر، مؤكدًا أنه لن يُصعد للصف الأعلى إلا باستكمال مضمون البرنامج الدراسي حتى مع صدور قرار بتعليق الدراسة.



وأوضح أنه لا يوجد أي تغيير في خطة العام الدراسي إلا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة فعَّلت غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لتنسيق الجهود مع مختلف الوزارات لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.



رغم إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من وزارة التربية والتعليم والتنبيهات المستمرة بشأن الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس إلا أن القلق يصيب أولياء الأمور، وقد بدأت الوزارة فى حصر الغياب داخل المدارس.طلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي إحصائيات من الإدارات والمديريات التعليمية حول مدى نسبة الحضور والغياب فى المدارس بسبب القلق المنتشر خوفًا من انتشار فيروس كورونا، حيث طلبتها الوزارة خلال الساعات الماضية وأرسلت أغلب المحافظات الاحصائيات الخاصة بها.وكشف مصدر بالتعليم لـ"الفجر" كواليس هذه الاحصائيات، حيث تصل نسبة الحضور فى الجيزة 62%، ونسبة الحضور فى محافظة القاهرة تصل لـ 55%، موضحا أن نسبة الغياب عالية فى مدراس محافظة الأقصر حيث يصل عدد الطلاب فى الفصل الواحد إلى 11 طالبا بعد أن كان الفصل يحتوى على 50 طالبا.