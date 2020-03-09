فيروس كورونا يؤجل حلم إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن أزمة انتشار كورونا، أجلت المفاوضات مع إحدي الشركات الصينية التى دخلت في شراكة مع شركة النصر للسيارات لإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر.





وأوضح أنه سيتم إعادة التواصل بعد انتهاء المشكلة خاصة وأن الشركة تقع في مدينة وهان ولديها خبرة كبيرة في مجال السيارات الكهربائية .





وأضاف توفيق في لقاء له مع برنامج القاهرة الأن على قناة العربية الحدث أن الوزارة تخطط لانتاج 25 ألف سيارة كهربائية في العام، موضحا أن يحلم لعودة علامة شركة النصر للسيارات كما كانت في السابق .



