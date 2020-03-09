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عاجل.. موقعة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:11 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي تجميد كافة الأنشطة الرياضية و منع دخول و خروج الأشخاص من و إلى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا داخل إيطاليا، وذلك حتى الثالث من إبريل المقبل.

وبقرار رئيس الوزراء الإيطالي فإن مباراة نابولي أمام برشلونة المقرر لها يوم 18 من مارس الجاري في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، مهددة بالتأجيل حيث بات من الصعب سفر الفريق الإيطالي إلى إسبانيا.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين كلا الفريقين التي أقيمت على ملعب سان باولو معقل نابولي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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