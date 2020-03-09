أخبار ريال مدريد: توابع زلزال بيتيس يحيط بالبيرنابيو وصفقة قوية تطرق أبواب البيرنابيو وتصريح مثير من زيدان

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 9 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول الفرنسي نبيل فقير نجم ريال بيتيس دائرة اهتمامات الملكي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم ريال بيتيس يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يفكر في التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير نجم ريال بيتيس في الفترة المقبلة وذلك بعد استمرار ظهور النجم الفرنسي بشكل رائع أمام ريال مدريد وبرشلونة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فقير يحظى باهتمام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في الفترة الحالية وتراقبه الإدارة الرياضية في الملكي عن كثب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية قدم مباراة قوية أمام ريال مدريد وشكل خطراً كبيراً على مرمى الملكي في مباراة الفريقين التي شهدها ملعب بينيتو فيامارين وساعد فريقه على الفوز بهدفين مقابل هدف.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فقير كان قد قدم أول 45 دقيقة بمستوى رائع أمام برشلونة أيضاً وكل ذلك لم يهمله فلورنتينو بيريز ومسئولي الملكي الذين يخططون من أجل مستقبل النادي في الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فقير كان قد انضم إلى ريال بيتيس قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 19.75 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو أخرى كحوافز وإضافات على أن يبقى النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً في ريال بيتيس مدة العقد البالغة 4 سنوات، كما وضع ريال بيتيس شرطاً جزائياً في عقد فقير قيمته 100 مليون يورو.





- زين الدين زيدان.. الصنايعي الذي يقبل السقوط

بدأ زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يفقد بريقه مع الملكي بعد السقوط أمام ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بينما ارتقى برشلونة إلى الصدارة برصيد 58 نقطة بعد فوزه على ريال سوسييداد.

وحقق زين الدين زيدان في ولايته الأولى مع الفريق الملكي ما لم يقدمه أي مدرب في التاريخ بعدما قاد الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، في ثلاثية تاريخية غير مسبوقة.

أما الولاية الثانية التي بدأت في شهر مارس الماضي فوصل إلى المباراة العاشرة التي يخسرها من 50 مباراة فقط منذ عودته للفريق، بينما وصل للخسارة العاشرة في ولايته الأولى بعد 105 مباراة.

وعانى الريال من 4 هزائم في آخر 7 مباريات بعدما كان الفريق قد تكبد خسارتين فقط، في أول 32 مباراة له هذا الموسم، حيث حقق 20 فوزا و10 تعادلات.





- أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

تنازل فريق ريال مدريد عن صدارة الدوري الإسباني بالأمس لغريمه برشلونة، بعد أن خسر بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه ريال بيتيس، في المباراة التي أقيمت بملعب "بينتو فيامارين" في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وأكدت صحفية ماركا الإسبانية، أن تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي سيخضع لفحص طبي اليوم، بعد أن عانى من بعض الآلام بالأمس عقب المباراة.

واشتكى كورتوا من آلام في عضلة الفخذ، وغادر الملعب بالأمس بضمادة على فخذه.

وأضافت ماركا أن الفحص الذي سيجرى الإثنين، سيكون للإطمئنان على حجم الإصابة، ومدى تأثيرها على مشاركته في لقاءات الفريق المقبلة.

ويقبل ريال مدريد على مبارتين هامتين، الأولى يوم الجمعة المقبل في الجولة 28 من الليجا مع إيبار، والثانية ضد مانشستر سيتي بملعب الإتحاد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء 19 مارس.

وفي حال غياب كورتوا، سيشارك الحارس الفرنسي البديل ألفونس أريولا في المباراتين.

ويعد كورتوا من أهم عناصر فريق ريال مدريد الإسباني لهذا الموسم، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع الفريق.

وإنضم كورتوا لريال مدريد صيف عام 2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ومثل الفريق في 66 مباراة بجميع البطولات.





- ريال مدريد مهتم بحارس مرمى تشيلسي

فجرت صحيفة ديلي ستار البريطانية اليوم، أن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالحصول على خدمات حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي كيبا أريزابالاجا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت ديلي ستار، أن نادي تشيلسي قد يسمح للدولي الإسباني بالرحيل، حيث يبحث النادي حالياً على حارس مرمى للفريق خلال الموسم المقبل.

وكانت صحيفة "إكسبريس" البريطانية قد أشارت لسعي تشيلسي للتحرك نحو الألماني مارك أندري تير شتيحن حارس مرمى برشلونة الإسباني.

كما أضافت التقارير، أن حارس مرمى مانشستر يونايتد دين هيندرسون، والذي يلعب معاراً لفريق شيفيلد يونايتد خلال الموسم الحالي مطلوب بقوة في ملعب ستامفورد بريدج.

وكان كيبا قد خسر موقعه في حراسة مرمى تشيلسي لصالح المخضرم ويلي كاباييرو، قبل أن يعود مجدداً للمشاركة مع الفريق خلال لقائي ليفربول في كأس الإتحاد الإنجليزي وإيفرتون في الدوري يوم أمس.





- أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

صرح سيرجيو ​راموس​ قائد ومدافع ​ريال مدريد​ بان الخسارة التي تعرض لها الفريق امام ​ريال بيتيس​ بنتيجة 2-1 ضمن اطار الجولة 27 من الليغا مستحقة جدا وعادلة

وقال راموس خلال حديث صحفي بعدا لمباراة :" ان الخسارة امام ريال بيتيس مستحقة والنتيجة عادلة جدا يجب ان ننتقد انفسنا".

وأضاف: "الحظ سيء جدا كما انه لم يصيبنا الجنون بعد الفوز على برشلونة حيث ان الاحتفال بالفوز في الجولة الماضية لم يكن لديه تاثير علينا ولا نشعر بالقلق بسبب الخسارة، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

وتابع: "في حال نريد ان نتوج باللقب علينا عدم تفويت فرصا مثل هذه، يجب أن يكون لدينا رد فعل على ذلك لنعود أكثر قوة".

واختتم: "بيتيس لعب مباراة جيدة ونحن كنا بعيدين عن مستوانا رغم انه مررنا ببعض اللحظات الجيدة في اللقاء، ولكن ليس بما يكفي، كان علينا إظهار المزيد من الشدة".





- تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

تحمل زين الدين ​زيدان المدير الفني لنادي ​ريال مدريد​ الفرنسي​، مسؤولية في خسارة الفريق امام ​ريال بيتيس​ ضمن اطار منافسات الجولة 27 من الليجا لتعود الصدارة الى برشلونة بفارق نقطتين بعد ان فاز الاخير على ريال سوسييداد بنتيجة 1-0.

وفي حديث عقب المباراة قال زيدان: "انها اسوأ مباراة لنا هذا الموسم لقد افتقدنا لكل شيء من الطاقة الى الاستحواذ الى القوة هذا يوم سيء ويمكن ان يحدث وانا اتحمل المسؤولية".

وأكمل: "علينا ان لا نجن بسبب هذا الامر كما انه لا يمكننا ان نكون راضين عن ما قدمناه في المباراة فهذا امر مستحيل الكثير من الاخطاء ارتكبناها ولم نستطيع المحافظة على الكرة، وحين لا تكون في أفضل حالاتك، تصبح الأمور صعبة".

ووتابع قائلا: "يمكن في اي مباراة ان تلعب شوط اول سيء وتحسن في الثاني وهذا ما لم يحدث معنا، وليس لدي أي تفسير".

وأضاف: "نمر بموسم جيد وعلينا المضي قدما لم نستحق الفوز امام ريال بيتيس يجب ان نحلل الامور التي حصلت معنا والتفكير في القادم".

وعن معاتبة اللاعبين ختم قائلا: " أنا مع اللاعبين، أنا المسؤول هنا، وسنقاتل على الدوري حتى النهاية".





- الصراع يشتد على ضم نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن أندية ألمانية وإنجليزية تتابع عن كثب، نجم فريق ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند الألماني، أشرف حكيمي، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة تيليجراف البريطانية، فإن أندية تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، وبايرن ميونخ الألماني تسعى لضم اللاعب المغربي الدولي من ريال مدؤيد، عقب إنتهاء إعارته مع بوروسيا دورتموند، والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذهب حكيمي للإعارة مع دورتموند منذ موسمين، وأظهر مستويات رائعة هذا الموسم مع الفريق الألماني على صعيد بطولتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وأفادت التقارير، أن اللاعب يميل للعودة لريال مدريد، لكن وجود الدولي داني كارفخال في ريال مدريد قد يقلل من فرص لعبه بشكل كبير، مما يفتح الباب نحو رحيله عن الفريق.

ويعد االفريق البافاري من أبرز المهتمين بخدمات حكيمي، حيث أشارت تقارير مقربة من الفريق البافاري، أن مسئولي النادي أبدوا إعجابهم الشديد بمستويات حكيمي مع بوروسيا دورتموند.

وقاد حكيمي فريقه بوروسيا دورتموند بالأمس، للفوز على مضيفه مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف في الجولة 25 من البنودزليجا، حيث سجل حكيمي هدف الفوز بالمباراة.





- نجم نابولي على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي ليكون قلب الدفاع الجديد للفريق في السنوات المقبلة وذلك بسبب تقدم سيرجيو راموس نجم وقائد الفريق في العمر.

وأكدت صحيفة إل ماتينو الإيطالية أن نابولي لا يمانع فكرة رحيل النجم السنغالي عن فريق الجنوب الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط الحصول على مبلغ قد يصل إلى 80 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن نابولي اتفق مع النجم السنغالي على رحيله عن الفريق في حال وصول عرض بالقيمة المذكورة مع رغبة الملكي القوية في الحصول على توقيعه.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد يرى في كوليبالي واحد من أفضل المدافعين في العالم وسيسعى للتعاقد معه وضمه للفريق بمجرد نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن المشكلة التي قد تمنع الملكي من حسم الصفقة لصالحه تكمن في تواجد اللاعب في مفكرة بحث باريس سان جيرمان الفرنسي حيث عبر أثرياء العاصمة الفرنسية أكثر من مرة عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب لتدعيم الخط الخلفي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن تحقيق حلمه في بطولة دوري أبطال أوروبا ويدرك أن سبيله لتحقيق ذلك يكمن في الحصول على خط دفاع قوي يكون كوليبالي أحد عناصره ما يجعله يكثف كل جهوده لحرمان الريال من الصفقة



