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هاني رمزي: "عائلتي كلهم بتوع قانون وسئمت من حياة المحاميين"

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:16 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
مي مرسي - نادين نجدي - تصوير : مصطفى الديب
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ذكر الفنان هاني رمزي أن جميع أفراد عائلته خريجين كلية حقوق لدرجة أنه يوجد أكثر من 85 قانوني وأنه الوحيد الذي دخل عالم الفن وذالك من خلال حضوره لندوة في مسرح كلية حقوق جامعة القاهرة بعنوان صورة "المحامي في السينما".

وقال أنه اتجه إلى عالم الفن والتمثيل بسبب حبه له وأنه سئم من حياة المحاميين قائلا: "اتعقدت من المحاميين بيقعدو مع بعض بيتكلمو في القضايا " وأكمل كلامه ذاكرا أنه تربت بداخله هذه العقدة بسبب سيطرة القضايا على حياة المحاميين العادية.

وتابع هاني رمزي يعبر عن عدم شغفه لدراسة القانون قائلا: "انا لحد دلوقتي مش فاهم هما بيقولو اي لما بيتكلمو عن القانون".

يذكر أن شقيقي هاني رمزي حضرا الندوة وهما المستشار أمير رمزي والدكتور إيهاب رمزي.

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الكلمات المفتاحية

هاني رمزي عائلتي محاميين المحامي في السينما

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