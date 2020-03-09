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"لن تلغى الامتحانات".. وزير التعليم يرد على المطالبة بتأجيل الدراسة

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:04 م
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طارق شوقي
طارق شوقي
أمنية فوزي
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نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الشائعات المنتشرة بشأن تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن الوزارة لديها غرفة متابعة أزمات منعقدة على مدار الـ24 ساعة.

ورد"شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، على المطالبة بتأجيل الدراسة، موضحًا أنه في حالة تأجيل الدراسة لفترة زمنية معينة لأسباب موضوعية قررتها الدولة ككل من خلال وزارة الصحة والتعليم الأساسي والفني والأجهزة السيادية، لن يتم تصعيد طالب لمرحلة تعليمية جديدة ألا بعد إستكمال دراسته لكافة المحتوى العلمي المطلوب منه.

وشدد وزير التربية والتعليم، أنه في هذه الحالة لن يتم خصم درجات أو إلغاء امتحانات.
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مصر كرونا طارق شوقي امتحانات الدكتور طارق شوقي اخبار

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