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الاسماعيلى ضد الجونة 1/1 في الدوري المصري الممتاز | ملخص واهداف المباراة (فيديو)

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:00 م
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الاسماعيلى ضد الجونة
الاسماعيلى ضد الجونة
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الاسماعيلى ضد الجونة في الدوري المصري الممتاز

الاسماعيلى ضد الجونة | تعادل فريق الاسماعيلى مع نظيره الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ستاد "الإسماعيلية" معقل الدراويش، في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اهداف مباراة الاسماعيلى ضد الجونة في الدوري
افتتح الاسماعيلى التسجيل في الدقيقة 73 عن طريق باتريك كادو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأدرك الزامبي والتر بواليا هدف التعادل للجونة في الدقيقة 87 برأسية قوية فشل حارس الدراوييش في التصدي لها، لتنتهي مباراة الاسماعيلى ضد الجونة بنتيجة 1/1.

وبهذه النتيجة، رفع الاسماعيلى رصيده إلى النقطة 22 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع الجونة رصيده إلى النقطة 20 في المركز الحادى عشر.

تشكيل مباراة الاسماعيلى ضد الجونة في الدوري:-

وبدأ الاسماعيلى المباراة بالتشكيل التالي:-

حارس مرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري – محمد هاشم – باهر المحمدي – أسامة إبراهيم.

خط الوسط: همام طارق – محمود دونجا - محمد الشامي - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: باتريك كادو – فخر الدين بن يوسف.

وبدأ الجونة المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: باسم علي - لؤي وائل - محمود الجزار - جوناثان نجويم.

خط الوسط: أكرم توفيق - سيرج أكا - آلان تشيامابادي - عمرو بركات - إسلام محارب.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وشهدت مباراة الاسماعيلى ضد الجونة اليوم أول حالة var بالدورى المصري بعدما أقره اتحاد الكرة على مباريات المسابقة بداية من الدور الثاني.

بالفيديو.. اهداف مباراة الاسماعيلى ضد الجونة في الدوري:-

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