ننشر أسماء طلاب قنا الفائزين بمراكز جمهورية في مسابقة "نجوم المكتبة 2020"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا فوز عدد من طلابها بمختلف الإدارات التعليمية بمركز جمهورية متقدمة، في مسابقة نجوم المكتبة للعام الدراسي 2019- 2020.



تضمنت النتيجة فوز التلميذة "آسيه كمال حسن موسى" بمدرسة الرملة الابتدائية بأبو مناع بحري بالمركز الرابع جمهوريًا،والطالبة " رقية محمد عبد الحفيظ " بمدرسة دشنا الفنية للبنات، بالمركز الرابع والعشرون جمهوريًا التابعتين لإدارة دشنا التعليمية، التلميذة " صابرة أحمد دياب خليفة " بمدرسة النهضة الابتدائية الجديدة بالرئيسية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا بالمركز الحادي عشر علي مستوي الجمهورية، والطالبة " شذي حمدي محمد عاشور "بمدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات التابعة لإدارة قنا التعليمية.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وصابر عبدالحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وحسني سليمان موجه عام المكتبات المدرسية.