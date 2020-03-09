مباريات حاسمة لأندية الغربية وكفر الشيخ في جولة مرتقبة بالقسم الثالث

تقام مباريات الجولة الـ 24 للمجموعة الثامنة، في القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء 10 مارس.



ومن المقرر أن يلتقي فريق كفر الشيخ صاحب المركز الأول، برصيد 56 نقطة، مع فريق سيدي سالم، صاحب المركز الثاني عشر، برصيد 21 نقطة، ويقام اللقاء بمعلب سيدي سالم.



ويحل فريق عثماسون ضيفاً على صيد المحلة، بملعب غزل المحلة الفرعي، حيث يخوض الصيد اللقاء برصيد 50 نقطة، بالمركز الثاني، فيما يتواجد عثماسون بالمركز الثالث، برصيد 44 نقطة.



وفي لقاء مرتقب، ويواجه فريق بلطيم، نظيره فريق سمنود، صاحب المركز الخامس، برصيد 42 نقطة، بينما يحتل بلطيم الترتيب العاشر، وفي رصيده 23 نقطة.



وعلى ملعب مركز شباب قلين، يلتقي فريق شباس الشهداء، مع فريق اتحاد بسيون، حيث يدخل شباس اللقاء، برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد اتحاد بسيون في المركز الثالث عشر، برصيد 19 نقطة.



ويواجه فريق دسوق، الثامن برصيد 26 نقطة، فريق مركز شباب الحنفي، الأخير برصيد 7 نقاط، على ستاد دسوق.



ويخرج الحامول لملاقاة فريق مطوبس، حيث يدخل الحامول اللقاء، برصيد 42 نقطة، بالمركزالرابع، ويحتل مطوبس المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.



وعلى ستاد طنطا، يخوض فريق سبورتنج كاسل، صاحب المركز السادس، برصيد 35 نقطة، نظيره فريق الزعفران، التاسع برصيد 24 نقطة.



وشهدت الجولة السابقة، فوز الزعفران على بلطيم بهدين مقابل هدف، وتعادل الحامول مع سبورتنج كاسل بهدف لمثله، وحقق عثماسون فوزا صعبا على حساب فريق مطوبس بهدفين لهدف.



وخسر فريق مركز شباب الحفني على ملعبه من فريق صيد المحلة 1-5، وحقق كفر الشيخ الفوز على دسوق 2-0، وحقق فريق شباس الشهداء فوزا كاسحا خارج ملعبه على حساب فريق سيدي سالم 5-1، ونجح فريق سمنود في حسم موقعة اتحاد بسيون بالفوز 2-1.



ترتيب المجموعة الثامنة



1- كفر الشيخ 56 نقطة

2- صيد المحلة 50 نقطة

3- عثماسون 44 نقطة

4- الحامول 42 نقطة

5- سمنود 42 نقطة

6- سبورتنج كاسل 35 نقطة

7- شباس الشهداء 28 نقطة

8- دسوق 26 نقطة

9- الزعفران 24 نقطة

10- بلطيم 23 نقطة

11- مطوبس 23 نقطة

12- سيدي سالم 21 نقطة

13- اتحاد بسيون 19 نقطة

14- شباب الحنفي 7 نقاط