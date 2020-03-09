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التعليم: لم نسجل حالة واحدة مصابة بكورونا بين الطلاب

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:57 م
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الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
أمنية فوزي
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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على مطالب تعليق الدراسة على غرار دول الخليج، قائلًا إنهم يفكرون بشكل موضوعي وعلمي، موضحًا أنه لا يصح المقارنات بين مصر والخليج لأسباب علمية وديموجرافية مختلفة.

وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن دول الخليج لها طبيعتها الخاصة، لافتًا إلى أن نسبة الأجانب في دولة مثل الامارات 6 إلى واحد لكل إماراتي.

وتابع: "لم يسجل لدينا حتى الآن حالة واحدة مصابي بفيروس كورونا في العملية التعليمية المقدر عددها بنحو 25 مليون طالب وطالبة".
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مصر تعليق الدراسه اخبار

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