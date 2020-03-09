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تعرف على أبرز عروض مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:10 م
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وسط البلد للفنون المعاصرة
وسط البلد للفنون المعاصرة
أماني سلام
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يقدم مهرجان "وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف"، على مدار ثلاث اسابيع مايقرب من ثلاثين فعالية مختلفة في أنحاء العالم والمقرر إقامتها من يوم ٢٠ مارس حتى ١٠ إبريل المقبل.

َويشهد مهرجان "وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف"، ١٤ عرض فني في برنامج "الفنون الأدائية" من مختلفة مابين المسرح َرقص من فنانين وفرق من مختلف أنحاء العالم.

وترصد بوابة الفجر الفني أبرز عروض برنامج" الفنون الأدائية "للمهرجان.

تبدأ أولي عروض الفنون الأدائية بعرض مسرحي "تعاويذ العالم الأخر"، من ألمانيا ومصر.

"أوف كلتر" عرض مسرحي من بريطانيا يعرض لأول مرة في العالم العربي.

كما يفتتح الملتقى الدولي للفنون المعاصرة بالعرض المسرحي "ماما" من إخراج أحمد العطار، مدير المهرجانان.

ويعرض من المغرب "١٤ كم بدون عنوان" وهو من بطولة الفنان الأدائي والبصري يونس عتبان.

وأيضا" غير منطوق" يقدمه الفنان رامي مايابان "وهو عرض كوميدى عن عالم الخداع البصري والسري.
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