مصرع فتاة سقطت من أحد العقارات بأبو النمرس

سقطت فتاة من أحد العقارات بمنطقة شبرامنت، التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، مما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من أحد العقارات بمنطقة شبرامنت، بنطاق المركز.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، لسماع أقوال أهليته، والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.