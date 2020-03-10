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كيف تتابع وزارة الصحة المخالطين لمصابي فيروس كورونا؟

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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تعمل وزارة الصحة والسكان وفقًا للوائح الصحية الدولية في حالة اكتشاف إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

خطوات وفق اللوائح
وتجري الوزارة تحاليل للمصاب، وبعد سحب العينة في نهاية الـ14 يومًا، وظهور نتائج التحاليل وكانت إيجابية، تطبق على الفور توجيهات وإرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه المخالطين للحالة.

 كما تجري الوزارة الفحوصات اللازمة للمخالطين للحالة، وبعدها تتابع الحالة الصحية لمدة 14 يومًا، وخاصة الأعراض الخاصة بالمرض من حرارة فوق 38 درجة مئوية، وصعوبة التنفس، أو غيرها من الأعراض التنفسية.

من هم المخالطين للحالة؟
وتعتبر الوزارة أن الأشخاص مخالطين للحالة هم الذين كانوا اتصال وثيق بالحالة المصابة بفيروس كورونا ويقفون لمسافة أقل من مترين لمدة 15 دقيقة على الأقل مع الحالة.

ويتم إخضاع الحالات المخالطة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة المرض للقيام بمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

 وأصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا باستحداث وحدة تقصي كل المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 ".

وضع انتشار فيروس كورونا في مصر
الجدير بالذكر، أن إجمالي الحالات في مصر المصابة بفيروس كورونا، بلغ 59 حالة، ، بينهم 21 حالة جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية، وفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة.

و أعلنت الوزارة عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، حيث ارتفعت درجة حرارته عند وصوله إلى محافظة الغردقة، قادما من الأقصر، وتوجه إلى مستشفى الغردقة مساء يوم 6 مارس لتلقى الرعاية الطبية، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات من الفحوصات اللازمة له وسحب العينة جاءت النتيجة إيجابية، وتم وضعه في العناية المركزة حيث كان يعاني من التهاب رئوي حاد، أدى لفشل في تنفسه وساءت حالته وتوفى يوم الأحد.
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الكلمات المفتاحية

مستشفي الغردقة رعايه المصابين احترازية

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