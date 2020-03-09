عماد كمال لـ"الفجر الفني": تجربتي في "قطر 8" مختلفة تماما.. وأتمنى العمل مع تامر حسني

*أتمنى العمل مع "تامر حسني"، "محمد حماقي".



*زوجتي هي الجندي المجهول في حياتي.



*أفضل طرح الأغاني السنجل.



*كواليس العمل مع "أكرم حسني" مليئة بالمغامرات.



*تجربتي في أغنية "قطر 8" مختلفة تماما.



*تجربتي في "ولسة كلام" كانت مميزة جدا.





الفجر الفني

في البداية، أهنئك على أغنية "قطر 8" كيف كانت تجربتك بها؟



تجربتي في أغنية "قطر 8" كانت مختلفة تماما، لانها تدور حول حكاية وقصة وكان يجب علينا تبسيطها للجمهور بشكل مميز لكي يتقبلوها.





كيف جاء ترشيحك للغناء بها؟



تم ترشيحي من قبل المخرج "أحمد بدران" كاتب هذه الأغنية، وقام بطرح اسمي على الملحن "محمد الهواري" واجرى الاتصال معي وأعجبت بفكرتها ولحنها وقمت بالعمل عليها مع الموزع "محمد طعيمة" وعازف الجيتار "محمود جلال جاليلو"، والحمدلله استطعنا ان نخرجها بهذا الشكل الذي نال إعجاب الجمهور.





كيف كانت تجربتك في أغنية "ولسة كلام"؟



تجربتي في أغنية "ولسة كلام" كانت مميزة جدا وجديدة بالنسبة لي لإختلافها عن طبيعة الأغاني التي أقم بتقديمها في تتر المسلسلات، وتم طرحها في أخر حلقة في مسلسل "الوصية" الذي من بطولة كلا من أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى وهي من كلمات وألحان النجم "أكرم حسني".





ماذا عن كواليس العمل مع الفنان أكرم حسني؟



كواليس العمل مع الفنان "أكرم حسني" كانت مليئة بالمغامرات والمفاجأت بالإضافة الى بعض الأفكار المختلفة والجريئة جدا التي تنال إعجاب الناس وبتحقق نجاحا كبيرا الحمدلله.





ماذا عن تجربتك في الغناء باللهجة الصعيدية في أغنية ''لا يزال السؤال"؟



كانت تجربة سهلة جدا عليا الحمدلله.





هل واجهتك صعوبات في أدائها؟



لا، لم أواجه أي صعوبة في أدائها لحبي لحفظ وغناء أغاني تتر المسلسلات باللهجة الصعيدية منذ صغري من أيام تتر مسلسل "ذئاب الجبل" للفنان علي الحجار.





هل انت من مفضلي طرح الأغاني السنجل؟



نعم أفضل طرح الأغاني السنجل لأنها بتقربني للجمهور بشكل أكثر بالإضافة الى اختلاف الزمن والتوقيت ولا توجد حاليا ألبومات تستطيع أن تحقق نجاحا بالشكل المرغوب.





من هو الجندي المجهول في حياتك؟



زوجتي هي الجندي المجهول في حياتي دائما بتضحي بكل وقتها لكي استطيع التركيز في عملي وأقدم للناس أفضل ما عندي من أعمال.





من هم أصدقائك المقربين في الوسط الفني؟



جميعهم أخواتي وأصدقائي وحبايبي، ولم أستطع ذكر أسماء لكي لا أنسى أحدا.





مع من من المطربين الحاليين تود العمل معهم؟



أتمنى الغناء مع النجم "تامر حسني"، والنجم "محمد حماقي".





من هم مطربينك المفضلين؟



مطربيني المفضلين هما عمرو دياب، محمد منير، محمد محي، بهاء سلطان، محمد قنديل، عبد الغني السيد.





ما أقرب أغنية قدمتها إلي قلبك؟



تتر برنامج "فن الحياة" للداعية مصطفى حسني، واعلان احدى شركات الإتصال، "فاعل خير" برمضان 2018،2017.





ما العمل الذي أحدث طفرة في حياة عماد كمال؟



توجد أعمال كثيرة أحدثت طفرة في حياتي منهم مشاركتي في أغاني برنامج "أسعد الله مسائكم من جديد" مع شخصية ''أبو حفيظة"، ومسلسل ''ريح المدام" وأغنية "بسبوسة" من مسلسل الوصية.





هل للسوشيال ميديا دور في نجاح المطرب؟



بالطبع السوشيال ميديا لها عامل أساسي في إظهار أعمال الفنان للجمهور فهي حلقة التواصل المباشر بالنسبة لهم.





مع أم ضد قرار منع المهرجانات الشعبية؟



انا ضد أي عمل يكون خارجا عن الأداب العامة، لكن في حين ان قدمت المهرجانات مثلها مثل أي أغنية كلمتها للمصنفات الفنية وتم الموافقة عليها حينها لا داعي لمنع وجود المهرجانات.





ما هو طموح عماد كمال في مجال الغناء؟



طموحي في مجال الغناء تحقيق أكبر نجاح، وأن أكون أشهر مطربين العالم ان شاء الله.

فنان موهوب تخرج من كلية التجارة بجامعة عين شمس عاشقا للغناء منذ صغره شارك عام 2006 في برنامج "أحلى صوت" وحصل على المركز الأول ثم توالت عليه الأعمال الغنائية وقدم العديد من الأغاني بالإضافة الى غناءه في المسلسلات منها مسلسل "ريح المدام".والتقى "" بالفنان عماد كمال للتحدث معه عن تجربته أغانيه الجديدة "قطر 8"، "ولسة كلام"، وكواليس العمل مع الفنان "أكرم حسني"، وطموحه في مجال الغناء.والى نص الحوار..